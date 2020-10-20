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Aktüel Kırklareli'nde toplu taşıma araçları denetiminde "ceza" yok "teşekkür" var
Aktüel

Kırklareli'nde toplu taşıma araçları denetiminde "ceza" yok "teşekkür" var

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri maskesini takan sürücü ve yolculara kurallara uydukları için teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:30:49 -
Kırklareli'nde toplu taşıma araçları denetiminde "ceza" yok "teşekkür" var

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, okul servisleri ile otogarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde maskesini takan sürücü ve yolculara, kurallara uydukları için teşekkür etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otogarda Kovid-19 denetimlerinde bulundu.

Ekipler sürücülerin Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrollerini yaptı.

Otobüs, minibüs, midibüs ve ticari taksilerde maskelerini takan yolculara teşekkür eden ekipler, sürücüleri maskesiz yolcu almamaları konusunda uyardı.

Ekipler otobüsteki yolculara da ellerini sık sık dezenfekte etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Asayiş Şubesi ekipleri de kenttin belirli noktalarında maske ve sosyal mesafe uygulamalarını sürdürüyor.

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