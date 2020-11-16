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Aktüel Kırklareli'nde tavuklarına saldıran köpeği tüfekle öldüren kişi yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde tavuklarına saldıran köpeği tüfekle öldüren kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:29:38 -
Kırklareli'nde tavuklarına saldıran köpeği tüfekle öldüren kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle köpeği öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İnece beldesinde Ö.B'ye ait çoban köpeğinin havalı tüfek ile öldürüldüğü ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler köpeği M.A'nın vurduğunu tespit ederek, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli M.A'nın ifadesinde köpeğin tavuklarına saldırdığını, korkutmak amacıyla ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.


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