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Aktüel Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 76 kişiye 239 bin 400 lira ceza uygulandı
Aktüel

Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 76 kişiye 239 bin 400 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:47:13 -
Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 76 kişiye 239 bin 400 lira ceza uygulandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 76 kişiye toplam 239 bin 400 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Kentte hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuldu.

Kısıtlama sürecinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, kısıtlama kurallarını ihlal eden 76 kişiye toplamda 239 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Bu kişilerden 3'üne ayrıca maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları için de para cezası verildi.

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