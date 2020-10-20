  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:05:01 -
Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 3 şüphelinin piyasaya sahte içki sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 75 litre sahte içki ile 17 boş içki şişesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı
Gündem

Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu itiraf ..
Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!
Gündem

Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!

Askeri uzmanlar Rusya'nın müdahalesi olmaması halinde 10-15 gün içerisinde Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki tüm topraklarını geri a..
Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Türkiye'nin seri üretime hazır ilk prototipini sunduk
Ekonomi

Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Türkiye'nin seri üretime hazır ilk prototipini sunduk

Dünyada elektrikli motora bir yönelim olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz de 'Elektrikli araç olur da elektrikli ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay