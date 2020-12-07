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Aktüel Kırklareli'nde kısıtlamanın bitmesiyle cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
Aktüel

Kırklareli'nde kısıtlamanın bitmesiyle cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

Vatandaşların büyük bölümünün maske taktığı, bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:22:42 -
Kırklareli'nde kısıtlamanın bitmesiyle cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde cuma saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kırklareli'nde cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Kısıtlamanın ardından evlerinden çıkan vatandaşların bir bölümü alışveriş yaptı, bazıları banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşların büyük bir bölümünün maske taktığı görüldü.

Geçen günlerde sosyal mesafe kuralına önem gösteren vatandaşların bugün büyük bir bölümünün kurala uymadıkları görüldü.

Kent sakinlerinden Mestan Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bazılarının kurallara uymadığını gözlemlediğini söyledi.

Kurallara daha çok gençlerin uymadığını belirten Baştürk, bu salgın ile herkesin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile vatandaşların kendilerini sokaklara attığını ifade eden Baştürk, "Devletimiz gerekli tedbirleri alıyor, ancak vatandaşların bu kurallara uyması gerekiyor. Ben kurallara uyulmadığını gördüğümde gerçekten çok şaşırıyorum." dedi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis araçlarının megafonları aracılığı ile vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyarılarda bulunuyor.


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