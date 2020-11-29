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Aktüel Kırklareli'nde bir köyün karantina süresi uzatıldı
Aktüel

Kırklareli'nde bir köyün karantina süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 09:39:07 -
Kırklareli'nde bir köyün karantina süresi uzatıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantina süresi uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 15 Kasım-29 Kasım arasında karantina altına alınan Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'ün karantina süresinin 6 Aralık Pazar gününe kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, alınan kurallara uymayanlar hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

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