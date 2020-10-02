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Aktüel Kırklareli'nde 860 litre kaçak içki ele geçirildi
Aktüel

Kırklareli'nde 860 litre kaçak içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:21:26 -
Kırklareli'nde 860 litre kaçak içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda bir evin bodrum katında 860 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde kaçak içki satışı ve üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 2 şüphelinin yaşadığı evde arama yaptı. Aramada, evin bodrum katında üretilen 860 litre kaçak içki, 10 kilogram anason, damıtma tankı, içki dinlendirme tankı, üzüm sıkma makinesi, 129 kilogram şeker ile 10 telsiz telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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