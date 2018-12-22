Kırklareli'nde 32 göçmen daha yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 32 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.