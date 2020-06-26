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Aktüel

Kırklareli'de yasa dışı sülük avına 147 bin 494 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-06-26 21:11:08 -
Kırklareli'de yasa dışı sülük avına 147 bin 494 lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'deki longoz ormanlarında yasa dışı ve izinsiz sülük toplayan üç kişiye 147 bin 494 lira ceza uygulandı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, longoz ormanlarında kaçak sülük avlandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptığı araştırmada, ticari amaçla yasa dışı sülük topladığı belirlenen C.A, H.A. ve C.D'yi suç üstü yakaladı.

Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri de ekosistemi ve biyolojik dengeyi tahrip ettiği gerekçesiyle üç kişiye toplam 147 bin 494 lira yazdı.

Bez torbalar içerisinde yakalanan binlerce sülük ise ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Şüphelilere ait malzemelere de el konuldu.



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