Kırka’da Ramazan neşesi: Camiler çocuk açtı

Seyitgazi İlçe Müftülüğü koordinesinde Kırka Mahallesi'nde yürütülen Ramazan etkinlikleri, camileri adeta birer eğitim yuvasına dönüştürdü. Teravih namazlarının ardından çocuklara yönelik düzenlenen programlarda her cami farklı bir tema belirledi.

Kurs Camii'nde İmam Hatip Tahsin Öztürk ve Maden Camii'nde İmam Hatip Muhammet Cemal Bektaş eşliğinde çeşitli dersler veriliyor. Çarşı Camii'nde İmam Hatip Abdülbaki Pala ve Müezzin Mehmet Akbulut tarafından peygamberlerin hayatı ele alınırken; Yeşiltepe Camii'nde ise İmam Hatip İsmail Hakkı Alagöz çocuklara her gün bir sure öğretiyor.

Eğitimlerin ardından çocuklara sunulan "cami market" ikramları miniklerin motivasyonunu artırırken, İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya, çocukların manevi gelişimine büyük katkı sunan bu faaliyetler dolayısıyla görevli tüm din personeline teşekkürlerini iletti. Ramazan ruhunun çocuk yaşta benimsenmesini sağlayan bu anlamlı uygulama, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.