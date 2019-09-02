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Kırıkkale’de yaz spor okulları sona erdi

Kırıkkale’de 17 Ağustos spor salonunda 2019 yaz spor okulları düzenlenen törenle sona erdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
Kırıkkale’de yaz spor okulları sona erdi

Kırıkkale’de 17 Ağustos spor salonunda 2019 yaz spor okulları düzenlenen törenle sona erdi.


81 il merkezi ve ilçe merkezlerinde eş zamanlı olarak başlatılan ve eş zamanlı olarak kapatılan yaz spor okulları kapanış programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Adnan Vural, "Okulların tatil olması nedeni ile 05-18 yaş aralığında bulunan çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacı ile yapılan il spor merkezleri bu yaz 32 branşta hizmet vermiştir. Bu yaz il spor merkezlerine 32 branştan toplamda 6 bin 500 kişinin katılımı sağlanmıştır. Çocuklarımızın yaz aylarını dolu dolu geçirmesini sağlayacak il spor merkezleri aynı zamanda velilerimizin de tesislerimizi tanıyıp onlarında tesislerimizin imkânlarından faydalanma noktasında katkıda bulunmuştur" dedi.


Kapanış programı, Gençlik Merkezi Üyelerinin hazırlamış olduğu müzik dinletisi ve yaz spor okullarına katılan öğrencilere katılım belgesi verilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
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