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Kırıkkale'de trafik kazası: Yaralılar var
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Aktüel Kırıkkale'de trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Kırıkkale'de trafik kazası: Yaralılar var

Kırıkkale'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 15:54:00 -
Kırıkkale'de trafik kazası: Yaralılar var

Deniz İşman (50) idaresindeki 06 AU 2031 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hurdalık kavşağında, Hüsamettin Alagöz'ün (53) kullandığı 23 AAZ 291 plakalı ciple çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Derya Ata (39), Kadriye Akbulut (55), Nafize Çelik (68), Egehan (11) ve Özge Berra İşman (5) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Yorumlar

Galip

Reno grubu arabalar hep plastik beş para etmez hafif çarpmada bile hoşaf oluyor.
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