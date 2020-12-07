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Aktüel Kırıkkale'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Kırıkkale'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:01:49 -
Kırıkkale'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı tabanca ve uçaksavar mermisinin de bulunduğu çok sayıda mermi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Şüpheli F.G'ye ait araç, ikamet ve iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı tabanca, 12,7 milimetre dolu uçaksavar mermisi, 494 dolu tabanca mermisi, şarjör ve 11 av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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