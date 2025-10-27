  • İSTANBUL
Kırıkkale'de refüje çarpan otomobil takla attı, 1'i ağır 2 yaralı
Yerel

Kırıkkale'de refüje çarpan otomobil takla attı, 1'i ağır 2 yaralı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kırıkkale'de refüje çarpan otomobil takla attı, 1'i ağır 2 yaralı

Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Meydana gelen kazada, sürücü V.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, araçta bulunan M.A. ile birlikte toplam 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. V.A. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç, yolun orta refüjüne şiddetle çarptı ve ardından takla attı.

 

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

 

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü V.A. ile otomobil içerisinde bulunan M.A. yaralandı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sürücü V.A.'nın, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan M.A.'nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

 

