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Aktüel Kırıkkale'de Kovid-19 kurallarını çiğneyen 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza
Aktüel

Kırıkkale'de Kovid-19 kurallarını çiğneyen 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:30:13 -
Kırıkkale'de Kovid-19 kurallarını çiğneyen 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kurallarına uymayan 12 kişiye 59 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir otelde eğlence düzenlendiği ve alkol alındığı ihbarı üzerine otele operasyon düzenledi.

Operasyonda, aynı mekanda bulunan 12 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket etmekten 4 bin 950'şer liradan toplam 59 bin 400 lira ceza kesildi.

İşletme sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı.

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