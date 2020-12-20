Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, jandarmanın sorumluluk alanında özellikle hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, bu konuda duyarlılığı artırmak ve çevreyi korumak amacıyla başlattığı çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüyor.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bu kapsamda Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Yahşihan Belediyesi ekipleriyle ilçede 3 farklı bölgede sahipsiz hayvanların kısıtlama süresince yeterince beslenememesi nedeniyle çalışma yaptı.

Yapılan denetimler sırasında sahipsiz hayvanların bulunduğu bazı bölgelere 15 hayvan barınağı yerleştirildi, mama ve su bırakıldı.

Veterinerlik Fakültesinden görevlendirilen veteriner hekimler tarafından hayvanların yerinde sağlık kontrolleri yapıldı, kontroller esnasında tedavi ihtiyacı olan iki haftalık bir köpek yavrusu Veterinerlik Fakültesine götürülerek tedavi altına alındı.











