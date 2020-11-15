Kırıkkale'de "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" devam ediyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" kapsamında köylerin çehresi değişmeye devam ediyor.

Proje kapsamında, ilçelerden Yahşihan'ın Bedesten, Sulakyurt'un Ağaylı, Balışeyh'in Işıklar köylerinin ardından bu hafta da Keskin ilçesine bağlı Kavurgalı köyünde etkinlik düzenlendi.

Köylerin girişinden itibaren eksiklerin tamamlandığı proje kapsamında, metruk yapılar yıkılıyor ve görüntü itibarıyla kötü durumda olan binaların dış cephesi boyanıyor.

Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Güni ile vatandaşlar da proje kapsamında görevlilerle kilit parke döşedi, duvar boyadı.

Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, proje kapsamında hem köylerinin altyapısının düzenlendiğini hem de vatandaşlarla birlikte olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Diğer açıdan baktığımızda da özlediğimiz bir tablo var. Bütün kurumlarımızın her kesimden insanların bu proje etrafında kenetlendiğini görüyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. İnşallah burada yapılan hizmetler ve çalışmalar çoğalarak devam eder. Önemli bir proje. Projenin ikinci etabı için çalışmalarımız devam ediyor. İkinci etapta da köylerimizin ekonomik gelirini artırmak için çeşitli projeleri hayata geçireceğiz. Hayvancılık yapmak isteyenlerin projelerini destekleyeceğiz. Diğer taraftan yem bitkileri dahil, alternatif üretim yapmak isteyenlerin projelerini destekleyeceğiz. İnşallah bu projeyi de önümüzdeki yıl hayata geçirerek iki projenin eş zamanlı devamını sağlayacağız."