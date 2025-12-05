Kırıkkale’de dehşet anları! İtfaiye aracı iki köprü arasında hurdaya döndü!

  • İSTANBUL
Kırıkkale’de seyir halindeyken lastiği aniden patlayan itfaiye aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki köprü arasına sıkışarak durabildi. Feci kazada araç içinde bulunan 3 itfaiye personeli yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

KIRIKKALE’de lastiği patlayan itfaiye aracı, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu iki köprü arasında sıkıştı. Kazada, 3 itfaiye personeli yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü’nde meydana geldi. M.E. idaresindeki 06 DH 2895 plakalı itfaiye aracı, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu savruldu. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği itfaiye aracı, demir korkulukları aşarak iki köprünün ara boşluğunda sıkıştı. Kazada sürücüsü ile araçta bulunan itfaiye personelleri O.C. ve H.C. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

