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Kırıkkale’de ‘askıda tıraş’ dayanışması başlatıldı

Kırıkkale’de hayata geçirilen askıda tıraş uygulaması ile maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar, berber ve kuaförlerde ücretsiz tıraş olabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:15:07 -
Kırıkkale’de ‘askıda tıraş’ dayanışması başlatıldı

Kırıkkale’de hayata geçirilen askıda tıraş uygulaması ile maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar, berber ve kuaförlerde ücretsiz tıraş olabilecek.


Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bir süredir iş yerleri kapalı olan berber ve kuaförlere destek amacıyla hijyen paketi hediye etti. Farklı bir uygulamaya da imza atan Başkan Türkyılmaz, maddi durumu iyi olmayanların rahatça berber ve kuaförlere gidebilmesi amacıyla işletme sahiplerine ‘askıda tıraş’ uygulaması için de 300 lira olan zarflar verdi. Dayanışma ile berber ve kuaförler, maddi durumu iyi olmayan 10 kişiyi tıraş edecek. İlçede bulunan tüm kuaför ve berberlerde uygulamanın başlatıldığını belirten Türkyılmaz, korona virüs salgınının verdiği olumsuzlukları azaltmak ve dayanışma kültürünün desteklenmesi amacıyla uygulamayı başlattıklarını belirtti.



“Her esnafa 10 kişilik tıraş parası verildi”


Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Türkyılmaz, “Yahşihan Belediyesi olarak yeni bir uygulama başlatıyoruz. Kuaför arkadaşlarımızın zor günler yaşadığını bildiğimiz için, onlara bir hijyen paketi hediye ediyoruz. Aynı zamanda ‘askıda tıraş’ uygulaması başlattık. Bu uygulama ile hem esnafımıza hem de tıraş olamayan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Yahşihan Belediyesi olarak ilçemizdeki bütün esnaf arkadaşlara, 10’ar kişilik tıraş parasını biz veriyoruz” dedi.

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