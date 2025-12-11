  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sömürgeci Fransa eski Başbakanından skandal sözler: Utanmadan bir de Cumhurbaşkanı adayı olmuş

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Paşinyan: Karabağ’ı unutun

İfadesine ulaşıldı! Savcı sordu Mehmet Akif Ersoy cevapladı

Uçak biletlerine 2026 düzenlemesi: İç hatlar için üst sınır fiyatı 3 bin 710 lira oldu

Flaş iddia: Kenan İmirzalıoğlu 2028'de AK Parti milletvekili adayı oluyor! Geç bile kaldı

Ziyaret sonrası büyük artış! Başkan Erdoğan, Malezya'ya boşuna gitmemiş

İşte kaçışın kayıtları: Adliye vurguncusunun havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

MHP'den sokak ropartajları kanun teklifine destek çağrısı: Sokakları provokatörlerden temizleyelim

Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı
Yerel Kırıkkale’de acı son! Boşanma görüşmesi sonrası yaşam savaşı!
Yerel

Kırıkkale’de acı son! Boşanma görüşmesi sonrası yaşam savaşı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kırıkkale’de acı son! Boşanma görüşmesi sonrası yaşam savaşı!

Kırıkkale’de bir avukatlık bürosunda yapılan boşanma protokolü görüşmesi sırasında kayınpederinin silahlı saldırısına uğrayan kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir haftadır verdiği mücadeleyi ne yazık ki kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturma sürerken, yaşamını yitiren kadının yakınları büyük üzüntü içinde.

Olay, 5 Aralık'ta Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'taki bir avukatlık bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocasından ayrılma aşamasındaki Eser Ereli ile kayınpederi Y.A., boşanma protokolü görüşmesi için avukatlık bürosunda bir araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., gelini Eser Ereli ve Ereli'nin kardeşi Nilgün Geçer'e tabancayla ateş etti.

Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yaralanan Nilgün Geçer, olaydan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Başından vurulan Eser Ereli ise, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay sonrası kayınpeder Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir haftadır tedavi gören Eser Ereli de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada! Geri giden kamyonet dehşet saçtı
Kaza anı kamerada! Geri giden kamyonet dehşet saçtı

Yaşam

Kaza anı kamerada! Geri giden kamyonet dehşet saçtı

Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!
Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!

Yaşam

Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!

Muhalefet partisi kazan kaldırdı! Yunanistan siyasetinde İsrail çatlağı
Muhalefet partisi kazan kaldırdı! Yunanistan siyasetinde İsrail çatlağı

Dünya

Muhalefet partisi kazan kaldırdı! Yunanistan siyasetinde İsrail çatlağı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23