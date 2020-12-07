Kırıkkale'de 53 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, hakkında 53 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde çeşitli suç olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 53 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari F.G'yi kent merkezinde gözaltına aldı.
F.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.