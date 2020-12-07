  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırıkkale'de 53 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
Aktüel

Kırıkkale'de 53 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:55:58 -
Kırıkkale'de 53 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, hakkında 53 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde çeşitli suç olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 53 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari F.G'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

F.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin gündemine oturan rezil görüntüler! Ateist ve satanistler mide bulandırdı
Gündem

Türkiye’nin gündemine oturan rezil görüntüler! Ateist ve satanistler mide bulandırdı

İslam düşmanı rezil ateistler TV’sini kurup sosyal medyada satanistleri konuk etti. Yayında skandal sözler sarf eden grup şeytanı selamladı...
AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı
Siyaset

AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı

AK Parti'de 2023'e hazırlık hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönemde kadın ve gençlere verilecek sosyal medya eğitimi ile, seçmen..
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini “Mesih” ilan eden ve öldüğü öne sürülen Hasan Mezarcı, açıklamada bulundu.
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay