  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırıkkale ve Niğde'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Aktüel

Kırıkkale ve Niğde'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:41:09 -
Kırıkkale ve Niğde'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale ve Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve denetim ekipleri, Hürriyet Caddesi'nde iş yerlerinde ve alışveriş merkezinde alınan tedbirleri denetledi.

Sezer ve beraberindekiler, denetim sırasında bir kafenin de açılışını yaptı.

Sezer, gazetecilere, Kırıkkale'de İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Denetimlerde 450 personelin görev aldığını aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Hem maske hem mesafe hem de hijyen konusunda vatandaşlarımızda büyük bir algının oluşması bizleri mutlu ediyor. Az da olsa salgında kontrol sağlamış durumdayız. Ancak bu bizim için asla yeterli değildir. Aynı zamanda eksik gördüğümüz noktalarda da İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ilave tedbirler alıyoruz."

- Niğde

Niğde’de Vali Yılmaz Şimşek‘in katıldığı denetimlerde, esnaf ve maske takmayan vatandaşlar uyarıldı.

Şimşek, gazetecilere, denetimlerin, hastalığa çare bulunana kadar devam edeceğini söyledi.

Salgından korunmanın tek çaresinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğunu hatırlatan Şimşek, "Bu hastalık en çok yaşlıları ve kronik rahatsızlığı olanları etkiliyor. Dolayısıyla hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için kurallara mutlaka uymamız gerekiyor." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de "Kurallara uymak vaka sayılarına da yansıyor. Azalma eğilimine geçiyor. Ama en ufak bir gevşemede artışa geçiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Her şey şu an iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!
Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!

Karadeniz'de keşfedilen ve yukarı yönlü revize edilen doğal gaz, Türkiye'yi önemli bir konuma çıkardı. Enerji uzmanları, 2025 yılında sona e..
Kırıkkale'de ilginç olay! Pulluğa takıldı
Aktüel

Kırıkkale'de ilginç olay! Pulluğa takıldı

Kırıkkale'de tarla süren çiftçinin pulluğuna patlamamış tank mermisi takıldığı bildirildi.

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Her Pazartesi TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son böl..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay