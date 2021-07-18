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Ekonomi Kırıkkale Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Kırıkkale Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklaya göre 14 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 15:26:00 -
Kırıkkale Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kırıkkale Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacak.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gün.

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilan detaylarının da belirtildiği www.pdbilan.kku.edu.tr web adresine on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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