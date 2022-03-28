Kırık kalp sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Bu hastalık en çok kadınları etkiliyor!

Kırık kalp sendromu nedir?

Kırık kalp sendromu sevilen birinin ölümü, terk edilme veya ayrılık gibi ağır stres oluşturan durumların sonucunda ortaya çıkan geçici bir kalp hastalığıdır. Geçirilen şiddetli travmalar, ameliyatlar veya fiziksel hastalıklar da kırık kalp sendromunun ortaya çıkma ihtimalini artırabilir. Bu sendromun ortaya çıktığı kişilerde ani başlayan bir göğüs ağrısı ortaya çıkar ve hasta adeta kalp krizi geçiriyormuş gibi görünür. Kırık kalp sendromunun gelişiminde kalbin sol bölgesindeki pompalama işlevinde geçici bir bozukluk ortaya çıkar. Kalbin geri kalan kısmı ise normal düzeninde veya daha kuvvetli şekilde kasılmaya devam eder. Gelişim mekanizması tam olarak bilinmese de, bu sendromun kalbin stres hormonlarının seviyelerindeki dalgalamalara verdiği tepkiye bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülür.

Kalp krizi ile kırık kalp sendromu sıklıkla karıştırılsa da aslında aralarında önemli farklar vardır. Kalp krizlerine genellikle kalpte bulunan arterlerin kısmen ya da tamamen tıkanması neden olur. Oluşan bu tıkanıklığın nedeni kan yağlarının yüksek olmasına bağlı olarak gelişen ateroskleroz veya damar içinde oluşan pıhtılar olabilir. Kırık kalp sendromunda ise damarlarda herhangi bir tıkanıklık durumu söz konusu değildir ancak kalp damarlarında kan akışı yavaşlar.

Kırık kalp sendromu ile karıştırılan Vici sendromu, psikomotor gelişme geriliğinin yanı sıra göz, dolaşım sistemi ve bağışıklık sistemindeki defektlerle karakterize, otosomal resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur.

Kırık kalp sendromu belirtileri nelerdir?

Kırık kalp sendromunda belirtiler kalp krizi ile hemen hemen aynıdır. Bu nedenle hastaneye başvurulduğu andan kişiye ait tetkiklerin incelenmesine kadar geçen süreçte kırık kalp sendromu kalp krizi ile karıştırılabilir. Hastalığın en önemli iki belirtisi göğüs ağrısı ve nefes darlığıdır. Göğüste hafif veya şiddetli uzun süreli bir ağrı, kalp krizi veya kırık kalp sendromunun belirtisi olabilir. Bu nedenle ciddiye alınmalı ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Çok hızlı ya da düzensiz kalp atışları, kişiyi derinden etkileyen ve ağır stres oluşturan bir olayın ardından yaşanan nefes darlığı gibi durumlarda vakit kaybedilmeksizin hastaneye gidilmelidir. Bunların haricinde kırık kalp sendromunu işaret eden diğer belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Sol kolda ve alt bölgesinde ağrı

Terleme

Kalpte sürekli sıkışma hissi

Yorgunluk, huzursuzluk ve stres

Vücut hareketlerinde kontrolsüzlük ve dengesizlik

Yalnızlık korkusu

Baş ağrısı

Konsantrasyon güçlü

Bu hastalık en çok kadınları etkiliyor!

Kalp krizi gibi belirti gösteren, kayıp ve yas gibi durumlara bağlı ortaya çıkan ‘Kırık Kalp Sendromu’ hakkında açıklamalarda bulunan Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, ölümcül olabilen kırık kalp sendromu yaşayan hastaların yüzde 90’ının kadın olduğunu belirtti.

Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen kalp krizi gibi belirti gösteren, kayıp ve yas gibi durumlara bağlı ortaya çıkan ‘Kırık Kalp Sendromu’ hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Yakınını kaybeden hastalarda daha çok ortaya çıkıyor”

Kırık Kalp Sendromunun diğer bilinen isminin Takotsubo Kardiyomiyopatisi olduğunu kaydeden Özen, “Çok yakınını kaybetme, üzücü bir haber alma ya da çok ciddi mali kayba uğrama, afetzede olma gibi durumlar, gelişen yoğun stres sonrası kalp krizine benzer laboratuvar ve EKG bulgularının olmasıyla ortaya çıkıyor. Bunu özellikle yakınını kaybeden hastalarımızda daha sık görüyoruz. Kırık kalp sendromu tanısı alan ve tedavi ettiğimiz bir hastamız yakın zamanda son bir ay içinde 5 yakınını kaybetmişti. Yakını kaybeden bir hastada kalp krizi riski ilk günde yüzde 20, devam eden haftada yüzde 7 oranında artıyor. Kırık Kalp Sendromu hastalarımızın yüzde 90’ı bayan. Bu hastalarımız da aynı kalp krizindeki gibi nefes darlığı ve göğüs ağrısı semptomuyla acile başvuruyorlar. Bu hastaların kalp grafikleri ve kan sonuçları kalp krizini gösterdiği için hastaları acil anjiyografiye alıyoruz. Hastaların yapılan anjiyografisinde damarlarını açık buluyoruz. Fakat hastanın özellikle kalbin uç kısmında bir balonlaşma, çalışmama durumu oluyor. Bu hastaları biz damarları açık olsa bile aynı kalp krizi gibi yönetiyoruz. Ne yazık ki bu hastalık ölümcül olabiliyor.

Bu kalp krizi esnasında kalp yetmezliği ve ölümcül ritim bozuklukları gelişebiliyor. O yüzden bu hastalığı yoğun bakımda takip ediyoruz. Bu durumu atlatırlarsa kalplerini büyük oranda toparlıyor kalp krizinden farklı olarak. O yüzden yoğun stres altındaki hastalarımızda göğüs ağrısı ve nefes darlığı semptomları oluyorsa bunu yoğun strese ve yakınların kaybına bağlamamak lazım ve acil servise başvurmak gerekiyor. Kalp krizi gibi semptomları olan bu hastalara mutlaka acil serviste bizim kalp şeridi dediğimiz elektrokardiyografi ve kalp enzimlerinin ölçülmesi dediğimiz özellikle kalpteki troponin değerlerinin ölçülmesi lazım. Kırık kalp sendromunun ölümcül olabileceği akıldan çıkmamalı.” dedi.