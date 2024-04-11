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Sağlık Kırgız çocuğun beyninden çıkan doktoru bile şok etti
Sağlık

Kırgız çocuğun beyninden çıkan doktoru bile şok etti

Yeniakit Publisher
2024-04-11 22:34:00 -
Kırgız çocuğun beyninden çıkan doktoru bile şok etti

Kırgızistan’da hastaneye başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden çıkanlar ağızları açık bıraktı.

Kırgızistan’da hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Bişkek’teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’ne başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi.

Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldığı belirtildi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılırken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği ifade edildi.


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