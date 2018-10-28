Kireçlenme yahut artroz ağrıları



Genellikle 40 yaş, insan organizmasında kemik sistemi için bir dönüm noktasıdır. Bu sebeple yaşlılarda bu noktadan sonra, bütün eklemlerde bir dereceye kadar artroz yani kireçlenme mevcuttur.



Hasta adeta barometre gibidir. “Yağmur yağacak, kemiklerim sızlıyor..” diye şikâyet eder. Gerçekten yağmur öncesi havalarda hastalar çok ızdırab çeker. Dizlerini, kalça uyluklarını oğuşturur.

Ağrılar yüklenme ile artar, istirahatle azalır. Yüklenme denince hastanın çok çalışması, çok yürümesi anlaşılır.

Sıcak tatbiki ile ağrılar azalır.

Yataktan kalkınca hasta eklem sert gibidir. 5-10 dakika hareketten sonra ağrılarda azalma ve hareketlerde açılma olur. Bazı hekimler bunu 'ilk adım ağrısı' olarak tanımlarlar.

Ağrılar uyluklarda, eklemlerde durmaz, vücudun diğer kısımlarına yayılır.

Kalça artrozlarında ilk belirti çoğunlukla diz ağrılarıdır.



Primer artrozlarda ağrılar hamilelikle artar veya ağrılar hamilelikte başlar.

Başlangıçta çok hafif olan ağrılar, seneler geçip hastalık ilerledikçe artar ve devamlı olmaya başlar. Hastalığın ç o k ilerlemiş dönemlerinde hasta ancak analjezikle ağrıdan kısa süreli olarak kurtulur.

Hastalıklı bölgede lokal, tazyik ile ağrılı noktalar vardır.

Röntgendeki durum

Artroz, eklem kıkırdağında aşınma ve eklem kenarlarında mahmuz şeklinde kemiksel büyümelerle karakterize bir eklem hastalığıdır. Görülme sıklığı yaşla artar.

Sebepleri ikiye ayrılır:

1. Herhangi bir sebebe bağlı artroz:

Eklemlerdeki şekil bozuklukları, doğuştan veya sonradan olan eklem çıkıkları, kötü kaynamış kırıklar, iltihabi eklem hastalıkları ve eklemin aşırı kullanılması başlıca sebeplerdir.

2. Sebebi bilinmeyen artroz:

Bu grup, artrozların %80’ini kapsamaktadır. Burada bazı riskler söz konusudur. Genetik yatkınlık, şişmanlık, yaş, kadın cinsiyet vb.

Nasıl oluşur?

Kıkırdağın protein yapısının çökmesi sonucunda kıkırdakta zamanla ödem, saçaklanma ve çatlamalar oluşur. Eklem kenarında kemikte dikenimsi çıkıntılar gelişir. Bunlar bazen kopar ve eklemde serbest hale gelirler. Zamanla eklemin şekli de bozulur.

Orta yaş üstü hanımlarda risk

Daha çok orta yaşı geçmiş bayanlarda görülür. Yavaş ilerleyen, giderek artan ağrı ve hareket kısıtlanması vardır. Ağrı istirahatle azalır, hareketle artar, sabah sertliği olur. Travma ile şikayetler artar.

Genel tedavi : Ağrılar sıcakta azalır, soğukta artar. Eklem sıcak tutularak veya soğuk uygulama yapılarak geçici de olsa rahatlık sağlanır. Çok ağrılı dönemlerde eklem tam veya kısmen istirahate alınır. Baston kullanmak, ağrılı dönemde uzun süre ayakta kalmamak ve yürümemek gerekir.

İlaç tedavisi sadece ağrıyı azaltıcı olarak kullanılır.