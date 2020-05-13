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Aktüel

Kiraz üreticilerine ilaçlama uyarısı

Türkiye’nin kiraz ve vişne ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kütahya’nın Şaphane ilçesinde üreticiler, kiraz sineği hususunda uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:44:56 -
Kiraz üreticilerine ilaçlama uyarısı

Türkiye’nin kiraz ve vişne ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kütahya’nın Şaphane ilçesinde üreticiler, kiraz sineği hususunda uyarıldı.


Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bialaloğlu, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce kiraz bahçelerinde asılı bulunan feromon tuzaklarında yapılan fenelojik gözlemler sonrasında, ilçemizde üretilen kirazlarda ekonomik olarak ciddi zararlar veren kiraz sineği ile ilgili, üreticilerimizce kimyasal mücadele çalışmalarına başlanması gerekmektedir. Kimyasal mücadele sırasında su kaynaklarına zarar verilmemesi, ilaç atık kutularının araziye gelişi güzel atılmadan, kurallara uygun şekilde imha edilmesi önemlidir’’ ifadelerini kullandı.

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