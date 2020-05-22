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Kiraz üreticileri sabit fiyat istiyor

Kiraz fiyatları hakkında konuşan İzmir Kemalpaşa Tarımı Destekleme Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:56:16 -
Kiraz üreticileri sabit fiyat istiyor

Kiraz fiyatları hakkında konuşan İzmir Kemalpaşa Tarımı Destekleme Başkanı Dr. Ahmet Özken, “Üretici olarak fiyat politikasının istikrarlı olmasını istiyoruz. Üretici olarak öngörümüz fiyatların 20 TL’nin altına inmemesi, sabit bir fiyatın olmasıdır" dedi.


İzmir Kemalpaşa Tarımı Destekleme Başkanı Ahmet Özken, kiraz fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Özken “Üretici olarak öngörümüz fiyatların 20 TL’nin altına inmemesi, sabit bir fiyatın olmasıdır. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını bizleri de etkilemiştir. Yurt dışına yapmış olduğumuz ihracatlar da alıcılarımızın bulunduğu birçok ülke de restoranlar, oteller kapalı olduğu için talepte de bir daralma söz konusu oldu. İlerleyen süreçte piyasanın açılacağına ve üreticilerin hak ettikleri değerde satışlarını gerçekleştirerek paralarını alabileceklerine inanıyoruz. Bu sezonun ilk ihracatını Kemalpaşalı üreticilerimiz gerçekleştirdi. En çok hasadını yaptığımız Napolyon ve Ziraat 9 olarak adlandırdığımız kirazlarımızın ihracatında bir iki sevkiyat gerçekleştirilmiştir. Bundan dolayı erkenci kirazlardan alınan geri dönüşümler bizleri yanıltmasın. Yurt dışından ürünlerimizi talep eden birçok alıcıyla görüşüyoruz fakat fiyatlarda biraz sıkıntı yaşadık. Bayramdan sonra sezonun hızlanması ile birlikte fiyatların istediğimiz seviyeye gelebileceğine inanıyoruz. İç piyasadaki alıcı vatandaşlarımız şunu bilmeliler ki kirazın kalitelisi tümüyle yurt dışına gitmemektedir. Bizler üretici olarak kirazları yüzde 30 ila 40 oranlarında ihraç etmekteyiz. Bundan dolayı yüzde 60 ila 70 oranlarında bir ürün iç piyasa da satılmaktadır. Dolayısıyla en iyi kirazı vatandaşımız her sene olduğu gibi bu senede yiyebilecektir” diye konuştu.

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