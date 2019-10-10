Kiraz kurabiye nasıl yapılır? Kiraz kurabiye tarifi Misafirlerinizi şaşırtacak bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, hem göze hem damağa hitap eden kiraz kurabiye tarifi. İşte, merakla arattığınız "Kiraz kurabiye nasıl yapılır?" sorusunun cevabı.

Misafirlerinizi şaşırtacak bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, hem göze hem damağa hitap eden kiraz kurabiye tarifi. İşte, merakla arattığınız "Kiraz kurabiye nasıl yapılır?" sorusunun cevabı. Kiraz kurabiye tarifi Malzemeler: 2 paket petit beurre bisküvi

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı bal

Yarım çay bardağı süt

1 çay bardağı vişne suyu

Biraz kırmızı gıda boyası İç malzeme; 1 su bardağı fındık içi Üzeri için; 1 su bardağı toz şeker Süslemek için; 1 kase kiraz sapı Petit beurre bisküvileri rondodan geçirin. Bisküvi, pudra şekeri, bal, süt, vişne suyu ve gıda boyasını güzelce yoğurun. Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar koparıp, yuvarlayın. Topların içerisine birer fındık yerleştirin. Kiraz kurabiyelerinizi şekere bulayın. Son olarak kurabiyeleri kiraz sapı ile süsleyin. Afiyet olsun.

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