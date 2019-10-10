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Kiraz kurabiye nasıl yapılır? Kiraz kurabiye tarifi

Misafirlerinizi şaşırtacak bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, hem göze hem damağa hitap eden kiraz kurabiye tarifi. İşte, merakla arattığınız "Kiraz kurabiye nasıl yapılır?" sorusunun cevabı.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:55
Kiraz kurabiye nasıl yapılır? Kiraz kurabiye tarifi

Misafirlerinizi şaşırtacak bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, hem göze hem damağa hitap eden kiraz kurabiye tarifi. İşte, merakla arattığınız "Kiraz kurabiye nasıl yapılır?" sorusunun cevabı. 

Kiraz kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 2 paket petit beurre bisküvi
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 2 yemek kaşığı bal
  • Yarım çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı vişne suyu
  • Biraz kırmızı gıda boyası

İç malzeme;

  • 1 su bardağı fındık içi

Üzeri için;

  • 1 su bardağı toz şeker

Süslemek için;

  • 1 kase kiraz sapı 

Petit beurre bisküvileri rondodan geçirin.

Bisküvi, pudra şekeri, bal, süt, vişne suyu ve gıda boyasını güzelce yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar koparıp, yuvarlayın.

Topların içerisine birer fındık yerleştirin.

Kiraz kurabiyelerinizi şekere bulayın.

Son olarak kurabiyeleri kiraz sapı ile süsleyin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:55
  1. Kiraz kurabiye nasıl yapılır?
  2. Kiraz kurabiye tarifi
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