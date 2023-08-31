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Aktüel Kirasını ödemek istedi karar verdi, ifadeleri şaşkına çevirdi: Banka soymaya çalıştı! Hapse atacaklar
Aktüel

Kirasını ödemek istedi karar verdi, ifadeleri şaşkına çevirdi: Banka soymaya çalıştı! Hapse atacaklar

Yeniakit Publisher
2023-08-31 16:12:00 - 2023-08-31 16:38:34
Kirasını ödemek istedi karar verdi, ifadeleri şaşkına çevirdi: Banka soymaya çalıştı! Hapse atacaklar

ABD'de kirasını ödemek için dev bankayı soymaya çalışan bir adam, Noojin, Bank of America'yı soymaya çalıştığını itiraf etti. Evsiz kalmamak için soygunun son şansım diye banka soymaya kalktı. Dev Bank of America'yı soymaya kalkan adamı duyan şaşıp kalıyor.

ABD'de kirasını ödemek için banka soymaya çalışan bir adam, evsiz kalmamak için soygunun son şansı olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) iç istihbarat ve güvenlik gücü Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Miami şehrinde kira parasına ihtiyacı olduğu için bir bankayı soyma girişiminde bulunan 67 yaşındaki Michael Noojin'e yasal suçlama yöneltti.

Suç duyurusuna göre, 24 Ağustos'ta Bank of America'ya giren Noojin'in üzerinde "yelkenli ve kuş baskılarıyla dolu" sarı bir polo tişört, beyaz ayakkabılar, kot pantolon ve güneş gözlüğü vardı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, veznedara yaklaşan Noojin'in, kendisinden banka kartını isteyen görevliye "Silahım var, tüm parayı çantaya koy" diye cevap verdiği iddia edildi. Noojin'in kahverengi bir alışveriş poşetini koruyucu camın altından veznedara doğru ittiği suç duyurusunda belirtildi.

Suç duyurusuna göre veznedar bir silah görmemesine rağmen para çekmecesini kilitledi; yanındaki diğer iki veznedar da aynısını yaptı ve içlerinden biri acil durum alarmını çalıştırdı. Üç veznedar vezneden uzaklaşmaya başladı. Noojin daha sonra poşeti kaparak bankadan kaçtı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayın tamamını kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri haber kuruluşlarına verildi; Noojin'i videodan tanıyan bir kişi, yaşlı adamın yaşadığı bildirilen Hallandale Beach'teki rehabilitasyon merkezinin adresini polise verdi.

O akşam kolluk kuvvetlerinin rehabilitasyon merkezinde görüştüğü Noojin, Bank of America'yı soymaya çalıştığını itiraf etti. Noojin, FBI'a gerekçesini söyledi: Kira parasına "çok fena ihtiyacı vardı". Suç duyurusuna göre yaşlı adam, "bunun evsiz kalmadan önce 650 dolar bulması için son şansı olduğunu" söylediği aktarıldı!

Noojin'e, "Federal sigortalı bir bankanın çalışanından ve çalışanının huzurunda kasten, korkutmak suretiyle bir şey almaya teşebbüs etme" suçu isnat edildi. Hukuki Bilgi Enstitüsü'ne göre bu suçlama, para cezası veya 20 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezasıyla ya da her ikisiyle birden sonuçlanabilir.

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