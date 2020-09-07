“Kiralama hacmi yüzde 25’den fazla arttı”

Garenta, Covid-19 salgını sürecinde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve ulaşım ihtiyacına alternatif sunmak amacıyla yatırımlarında da hız kesmiyor. Salgın süreci ve haziran ayı itibarıyla başlayan normalleşme adımları sonrasındaki araç kiralama sektörüyle ilgili değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Yeni normal dönemin başladığı haziran ayında neredeyse salgın öncesi dönemi yakaladık. Temmuz ayında ise salgın öncesi döneme göre kiralama hacminde yüzde 25’ten fazla artış yaşandı” dedi.

Garenta’dan yapılan açıklamaya göre; 10 Mart-31 Mayıs döneminde şubelerde gerçekleşen günlük ortalama kiralama sayısı, 1 Haziran-23 Ağustos döneminde 3 katından fazla arttı. Garenta, 2020 yılı sonuna kadar 50 şubeye ulaşarak Türkiye genelindek hizmetini yaygınlaştırmayı hedefliyor.