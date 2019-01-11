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Kirada TL’ye döndüler yüzde 25-30 kâr ettiler

AVM’lerde yılbaşı itibariyle kira bedelini TL cinsinden ödemeye başlayanlar yüzde 25- 30 oranında kâr sağladı. Riski de bertaraf eden esnaf, yeni döneme bereketli girmek için sezon indirimlerine hazırlanıyor.

11 Ocak 2019 Cuma 11:46
Kirada TL’ye döndüler yüzde 25-30 kâr ettiler

AVM kiralarında döviz yerine TL’ye geçilmesiyle perakendeciler, önemli bir yükten kurtarıldı. Bu sayede kârlarını yüzde 25-30 artıran firmalar, 2019’da hem yeni mağazalar açmayı hem de indirim kampanyalarına hız vermeyi planlıyor.

Öngörülebilirlik arttı

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, AVM kiralarında TL’ye dönüş kararının çok olumlu ve yararlı bir adım olduğunu belirtti. Kararın öngörülebilirliği arttırdığını vurgulayan Küçük, “Böylece kâr oranları, yatırım tutarları daha da netleşti” dedi.

Küçük, AVM kiralarında doların yerini TL’nin almasıyla önemli bir riskin bertaraf edildiğini dile getirdi. Firmaların gelirleri gibi giderlerinde de TL’nin belirleyici olmasını savunan Küçük, “Ancak böyle bir durumda kârlar belli oranda artar, yatırım iştahı devam eder, markalaşma ve şubeleşme hamlelerine yenileri eklenir” ifadesini kullandı. Küçük, markaların giderlerinin gerilemesinin, yeni indirimlerin ve kampanyaların önünü açacağını da ekledi.

Firmalar rahatladı

Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan ise AVM kiralarının TL’ye dayalı olmasının perakendecilerin elini güçlendirdiğine işaret etti. Firmaların ve markaların rahatlayıp önlerini görmeye başladığını anlatan Ziylan, şu değerlendirmelerde bulundu: “AVM kiralarında TL döneminin başlamasıyla zararlar absorbe ediliyor, kârlar artıyor. Yatırımlar ön plana çıkıyor. Markalar rekabet gücünü arttırmaya, dışa açılıma önem veriyor. Biz de grup olarak bu ortamda ülkeye yayılmaya, daha çok yerde yer almaya, satış gelirlerimizi arttırmaya odaklanıyor; 2019’da yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz.

Büyümeye odaklanıyoruz

Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim de hükümetin firmaları ve markaları kur ataklarına karşı korumak için önemli tedbirler aldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Örneğin AVM kiralarında TL’ye dönüşün önünün açılması önemli bir hamleydi. Çok yerinde bir çalışma yapıldı. 2009’dan bu yana AVM’lerle kira için görüşmeler yapmak, diyaloğa girmek enerjimizi alıyordu. Şükür ki bu sorun halloldu. Biz de satış geliri, şubeleşme, büyüme gibi konulara eğilme imkânı bulduk.

 


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:46
  1. LC Waikiki
  2. Vahap Küçük
  3. AVM
  4. AVM kiraları
  5. Mehmet Ziylan
  6. Ziylan Grup
  7. Derimod
  8. Ümit Zaim

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