Kiracı tahliye kararını duyunca çılgına döndü! Eve bakın ne yaptı

İstanbul Sarıyer'de mahkeme tarafından 'tahliye edilmesine' karar verilen kiracı, duruma öfkelendi. Evden ayrılmadan önce eşyaları kıran, odaları hayvan pisliğiyle dolduran kiracı, 'olmaz olsun böyle kiracı' dedirtirken, 81 yaşındaki ev sahibi ise gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; 81 yaşındaki Habibe Ö, Sarıyer'deki eşyalı villasını Ocak 2021'de Tevfik G.'e kiraladı. İlk yıl kirayı peşin alan ev sahibi, ikinci yıl kiranın 20 bin lirasını alamadı. Ev sahibi Habibe Ö, kiranın ödenmesi için uyarıda bulunsa da bir dönüş alamadı. Bunun üzerine ev sahibi kiracı Tevfik G'nin evden tahliye edilmesi için dava açtı. Mahkeme, Tevfik G'nin tahliyesine karar verdi.

Evden tahliyesini gerçekleştirmek zorunda olan kiracı, eşyalı kiraladığı evi gitmeden darmaduman etti. Jandarma eşliğinde eve gelen Habibe Ö., gördükleri karşısında şok oldu. Eşyalar kırılmış, ortalığın savaş alanına dönmüştü. Odaları kontrol eden yaşlı kadın parkelerin üzerinde onlarca hayvan pisliği gördü.



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Yaşanacak durumda değil

Evinin geldiği durumu gören yaşlı ev sahibi kiracısı Tevfik G. hakkında şikâyette bulundu. İfadesinde, evde yaptığı kontrolde kendisine ait eşyaların kırıldığını, kullanılmaz halde olduğunu belirterek 'Evin içerisi hayvan pislikleriyle dolu. Yaşanacak durumda değil. Evi mevcut haliyle ne kiraya verebilirim ne de satabilirim" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Zararının karşılanmasını talep eden yaşlı kadın, evi kiraya verilmeden önceki ve sonraki halinin görsellerini delil olarak sundu. Ev sahibi, kiracı Tevfik G. Ve beraberinde ikamet eden yeğenlerinin 'Mala zarar verme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.