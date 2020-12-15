Kira yardımı başvurusu nereden, nasıl alınacak?

Kira yardımı başvurusu, 15 Aralık Salı günü itibariyle esnafın gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki akşam kira yardımı ve birtakım yapılacak destekler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından birçok detay merak edilmeye başlandı. Peki, kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Kira yardımı başvuruları nereden, nasıl alınacak?

Başvuru şartlarının genel hatları belirtilen kira yardımı için başvuru sürecine dair henüz resmi merciler tarafından açıklama yapılmadı.

Cumhrubaşkanı Erdoğan kira yardımı desteği hakkında yaptığı açıklamasında; bir diğer destek talebi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirlendiğini söyledi.

Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafa yine üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafa hibe olarak vereceklerini ifade etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.