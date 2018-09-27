Kira ödememek, dükkân kapatmak çözüm değil

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, kira sözleşmelerinin dolardan TL’ye çevrilmesini öngören Cumhurbaşkanı kararnamesinin yürürlüğe girmesinin ardından ekonominin perakendecilerin suistimaline uğradığını iddia ederek, “Bu düzenlemenin arkasına sığınarak kira ödememek veya dükkânları kapatmak kimse için bir çözüm değildir” dedi. Perakendecilerin 3 ay ihbar ile tazminatsız çıkma hakkı verdiklerini kaydeden Belgü, “Beklentimiz 3 aylık ihbar sonrasında kira seviyesi ve kurlarla ilgili spekülasyon yapılmasının önlenmesidir” diye konuştu.