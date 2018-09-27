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Kira ödememek, dükkân kapatmak çözüm değil

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, kira sözleşmelerinin dolardan TL’ye çevrilmesini öngören Cumhurbaşkanı kararnamesinin yürürlüğe girmesinin ardından ekonominin perakendecilerin suistimaline uğradığını iddia etti.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:23
Kira ödememek, dükkân kapatmak çözüm değil

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, kira sözleşmelerinin dolardan TL’ye çevrilmesini öngören Cumhurbaşkanı kararnamesinin yürürlüğe girmesinin ardından ekonominin perakendecilerin suistimaline uğradığını iddia ederek, “Bu düzenlemenin arkasına sığınarak kira ödememek veya dükkânları kapatmak kimse için bir çözüm değildir” dedi. Perakendecilerin 3 ay ihbar ile tazminatsız çıkma hakkı verdiklerini kaydeden Belgü, “Beklentimiz 3 aylık ihbar sonrasında kira seviyesi ve kurlarla ilgili spekülasyon yapılmasının önlenmesidir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:23
  1. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği
  2. Hulusi Belgü

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