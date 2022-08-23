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Aktüel Kira alacakları nasıl çözülecek? Kira alacakları kat mülkiyeti sorunları nasıl çözülecek?
Aktüel

Kira alacakları nasıl çözülecek? Kira alacakları kat mülkiyeti sorunları nasıl çözülecek?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ kira alacakları, kat mülkiyetleri ve komşuluk hukukunda yaşanan sorunlarına ilişkin alınan kararı duyurdu. Peki, kira alacak sorunları nasıl çözülecek?

Yeniakit Publisher
2022-08-23 12:26:00 -
Kira alacakları nasıl çözülecek? Kira alacakları kat mülkiyeti sorunları nasıl çözülecek?

Komşuluk ihtilaflarından doğan sorunların çözümüne ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

Kira alacakları nasıl çözülecek? Kira alacakları kat mülkiyeti sorunları nasıl çözülecek?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bozdağ yaptığı açıklamada, kiracılar ve ev sahiplerinin anlaşmazlıklarının giderilmesi için yeni bir adım atıldığını duyurdu.

Bozdağ, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz." dedi.

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