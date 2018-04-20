KİPTAŞ sosyal konuta ağırlık verecek

E-5 karayolu ve TEM otoyoluna yakın mesafede, Silivri’nin merkezinde inşa edilecek projede yer alan 2+1 konutlar 195 bin liradan satışa çıkarılmış, 36 ay vade imkanı sunulmuştu. İstanbul sınırları içerisinde yaşayan ve hiç evi olmayan vatandaşların uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla konut sahibi olmasını sağlamak amacıyla geliştirilen projenin kura çekilişi 28 Nisan’da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Yıldırım, evi olmayan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların hayalini gerçekleştirmek için sosyal konut projeleri geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Silivri Konutları 3. Etap’a 20 günde aldığımız 9 bine yakın başvuru sosyal konut projelerine daha da ağırlık vermemiz gerektiğini gösterdi” dedi.