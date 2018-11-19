Kionalı çikolata topları

MALZEMELER

1/2 su bardağı haşlanmış kırmızı kinoa

2 çorba kaşığı kakao

2 çorba kaşığı erimiş hindistan cevizi yağı

1 çorba kaşığı gül suyu

1 çorba kaşığı keçiboynuzu unu

5 adet doğranmış hurma

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi bir kaba alıp, iyice yoğurun. Harçtan limondan biraz daha küçük bezeler koparıp, elinizde yuvarlayın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış bir tepsiye yerleştirip, buzdolabının alt rafına kaldırın. Soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.