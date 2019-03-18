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Kına gecesi âdetleri

Yöreden yöreye farklılık gösterse de genellikle kına geceleri düğünden bir gün önce yatsı ezanından sonra gelinin babaevinde yapılır ve o gece evde sadece kadınlar olur.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:24
Kına gecesi âdetleri

Yöreden yöreye farklılık gösterse de genellikle kına geceleri düğünden bir gün önce yatsı ezanından sonra gelinin babaevinde yapılır ve o gece evde sadece kadınlar olur. Hazırlıklar, kına gecesinden bir gün önce erkek tarafının gelin evine kına ve ikram edilecek çerezleri göndermesiyle başlar. Kına sabahı evin kapısına bayrak ve tüller asılarak düğünün başladığının sinyalleri verilir.

Misafirleri karşıladıktan sonra kahveler, şerbetler içilir..

Geline kına nasıl yakılır?

Sıra geldi kına gecesinin en mühim anı olan kına yakmaya! Gelin, kadife üzeri sırma ile kabartma dal ve yaprak işlemeleri bulunan bindallı adı verilen bir kıyafet giyerek başına kırmızı tülden işlemeli bir örtü örter.

Kınayı hazırlama ve yakma görevi mutlu evliliği olan bir kadına verilir.

Kına, bakır bir tas içinde hazırlandıktan sonra mumlarla süslenmiş kına tepsisinin üzerine konur. Bekar kızlar ellerinde mumlar eşliğinde gelinin etrafında dönerek türkü söylerken bir aile büyüğü de kına tepsisini taşır. Gelin ağlatma adetinden sonra sağ eline kına yakılır ve bir mendil ya da tülbentle sarılıp eldiven takılır.

En bilinen kına gecesi adeti, kına merasiminden önce baba ocağından ayrılan gelinin ağlatılmasıdır.

Bunun için kına yakılmadan önce gelinin etrafında dönen kızlar “Yüksek Yüksek Tepelere” ya da “Kınayı Getir Aney” gibi anne-baba temalı içli kına türküleri söyler. Kına yakma sırasında gerçekleşen bir diğer adet ise “Gelin elini açmıyor” söylemidir. Kınayı yakan kişi “Gelin elini açmıyor” dediğinde kayınvalide kına hediyesi olarak gelinin avucuna bir altın koyar.

Kına gecesi adetlerinden biri de hazırlanan kınanın içerisine konulan bozuk paradır. Bu bozuk para çiftin hayatında hep bolluk bereket olsun diye konulur. Adete göre misafirler ellerine yakmak için kınadan alırken bu para kime gelirse o kişinin kısmetinin açılacağına inanılır.

Kına gecesi oyunları

Kına gecelerinde yöreden yöreye değişen farklı oyunlar oynanır. Bilhassa yöresel danslar da kına gecelerini keyifli bir hale getiriyor. Renkli bir kına gecesi istiyorsan birkaç yöresel oyun öğrenebilirsin.

Testi kırma geleneği

Balkanlardan Anadolu’ya kadar gelmiş olan testi kırma oyunu, Ege Bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerimizde de kına gecelerinde gerçekleştirilen geleneklerden biridir.

Toprak bir testinin içerisine tüllere sarılı para, şeker ve çikolata gibi şeyler doldurulur.

Bolluk ve bereketi temsil eden testi oyunu için damat adayının da kına gecesine gelmesi gerekir. Sadece kadınların olduğu bir kına gecesinde bile kısa süreliğine damat adayı içeri alınır. Damat adayı bir sandalyeye oturur. Gelin elinde testiyi sallayarak damadın etrafında döner ve beklenmeyen bir anda testiyi yere atıp kırar. Etrafa saçılanları, misafirler hatıra olarak kapışır..

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:24
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  8. kına türküleri
  9. Kına yakma
  10. Gelin elini açmıyor
  11. Kına gecesi adetleri
  12. yöresel oyun
  13. Balkanlar
  14. Anadolu
  15. testi kırma oyunu
  16. Ege Bölgesi

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