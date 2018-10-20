THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Kimyasallarla değil sirkelerle temizleyin

Günlük hayatta kullandığımız pek çok kimyasal ürün sağlığımıza, kesemize ve çevremize zarar veriyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:14
Kimyasallarla değil sirkelerle temizleyin

Günlük hayatta kullandığımız pek çok kimyasal ürün, hem bize; çoluk çocuğumuza, ciğerlerimize, tenimize, ellerimize, kesemize hem de çevremize zarar veriyor. Bunların birtakım alternatifleri vardır. Bunların başında sirke gelir.

Çamaşırlarımızı yıkarken bir fincan sirkeyi yumuşatıcı gözüne koyarsanız çamaşırda kalan sabunları ve ürik asidi de yok etmiş olursunuz. Hem çamaşırlarınız dezenfekte olur hem de yumuşacık.. Ayrıca yumuşatıcıya para vermenize ne gerek var!..

Fırın temizleyiciler yerine fırındaki kirletici madde eğer kurumuşsa suyla biraz nemlendirdikten sonra tuzla ya da karbonatla temizleyelim.

Fırını temizlemeden önce temizleyeceğimiz bezi, yağların daha kolay temizlenmesi için sirkeli su içinde bekletebiliriz.

Buzdolabınızı temizlerken de sirke kullanın. Ya sirke kokarsa diye korkmayın. Koku yapmaması için buzdolaplarına ağzı açık bir kapta sirke konduğunu unutmayın..

Bulaşık makinemizin parlatıcı haznesine biraz beyaz sirke (elma veya limon sirkesi) ekleyerek bulaşık makinemizin içini temiz tutabiliriz.

Kahve makinesi, çaydanlık, tencere ve elektrikli su ısıtıcılarımızda oluşan kireci gidermek için sirkeli su ya da limon tuzu kullanalım. Cam temizleyicileri kullanmak yerine; püskürtme şişesine yaklaşık dörtte üçü kadar su koyup, üzerine sirke dolduralım yeter..

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 16:14
  1. kimyasal ürün
  2. sirke
  3. temizlikte sirke kullanımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhbar üzerine bölgeye giden polis 16 kişiyi yakaladı
    1. İhbar üzerine bölgeye giden polis 16..
    2. Çamur banyosunun faydaları neler?
    3. Tabancayla yaraladığı kişinin..
    4. 60 metreden düşen ineğin imdadına AKUT..
    5. Sadabad Viyadüğü'nde inanılmaz olay!..
    6. AK Partili Bekir Bozdağ: Tehdit edildim
    7. Soğuklar yüz felci yapabilir
    8. İstanbul Barosu başkanlık seçiminde..
    9. Af yerel seçimlerden önce çıkar mı?
    10. Binali Yıldırım, Kamboçya Başbakanı..
    11. Kraliyet ailesine yakın isim açıkladı:..
    12. Şeker sağlığımıza çok zararlı
    13. Merkel'den S.Arabistan'a tepki: Kabul..
    14. Zihni gerginlikten kaçının!..
    15. Cemal Kaşıkçı nasıl öldürüldü?
    16. Afganistan'da intihar saldırısı: Ölü..
    17. Sahayı beğenmedi maça çıkmadı! Kadro..
    18. Çalışan beyin acıktırıyor
    19. Milli Görüş'ün duayen isimleri, Oya..
    20. Çavuşoğlu'ndan FETÖ açıklaması! 'Nasıl..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?