Kimyasallarla değil sirkelerle temizleyin

Günlük hayatta kullandığımız pek çok kimyasal ürün, hem bize; çoluk çocuğumuza, ciğerlerimize, tenimize, ellerimize, kesemize hem de çevremize zarar veriyor. Bunların birtakım alternatifleri vardır. Bunların başında sirke gelir.



Çamaşırlarımızı yıkarken bir fincan sirkeyi yumuşatıcı gözüne koyarsanız çamaşırda kalan sabunları ve ürik asidi de yok etmiş olursunuz. Hem çamaşırlarınız dezenfekte olur hem de yumuşacık.. Ayrıca yumuşatıcıya para vermenize ne gerek var!..



Fırın temizleyiciler yerine fırındaki kirletici madde eğer kurumuşsa suyla biraz nemlendirdikten sonra tuzla ya da karbonatla temizleyelim.

Fırını temizlemeden önce temizleyeceğimiz bezi, yağların daha kolay temizlenmesi için sirkeli su içinde bekletebiliriz.



Buzdolabınızı temizlerken de sirke kullanın. Ya sirke kokarsa diye korkmayın. Koku yapmaması için buzdolaplarına ağzı açık bir kapta sirke konduğunu unutmayın..

Bulaşık makinemizin parlatıcı haznesine biraz beyaz sirke (elma veya limon sirkesi) ekleyerek bulaşık makinemizin içini temiz tutabiliriz.

Kahve makinesi, çaydanlık, tencere ve elektrikli su ısıtıcılarımızda oluşan kireci gidermek için sirkeli su ya da limon tuzu kullanalım. Cam temizleyicileri kullanmak yerine; püskürtme şişesine yaklaşık dörtte üçü kadar su koyup, üzerine sirke dolduralım yeter..