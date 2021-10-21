Kimyasallardan kurtulun! Bu bitki saç dökülmesine birebir
Saç dökülmesi demir eksikliği ve genetik faktörlere bağlı dökülebilir. Evlerimizde kullandığımız şampuanların çoğu kimyasal içeriyor. Doğal yöntemlerle saçları kurtarmak mümkün. Saç dökülmesine ne iyi gelir diye araştıranlar bu bitkiye dikkat! Peki saç bakımına birebir bitki hangisi? İşte o bitki ve kürü...
Saç dökülmesinin önüne geçmek zor değil. E vitamini bakımından zengin yağlar saç sağlığına iyi gelebilir. Peki saç bakımına birebir bitki hangisi? İşte o bitki ve kürü...
Lavanta suyu kürü
3 yemek kaşığı lavanta
1 litre su
Yapılışı
Kaynamakta olan 1 litre su içerisine 3 yemek kaşığı lavanta ekleyin. 10 dakika kaynatın. Suyu ılıtın ve saçlarınızı durulayın.