Kimyasal zatürre ölüme davetiye



İnsanımız "Bişi olmaz!"cı tavrıyla tozlu gazlı, makina zımparamalı işler yaparken ağzını burnu kapamaya pek önem vermez. Gençtir, eli ayağı tutmaktadır. Halbuki sıvılar, gazlar ve küçük toz parçacıkları, buharlar veya un halinde maddeler kimyasal zatürreye sebep olabilir.

Kimi kimyasallar sadece akciğerleri etkilerken, kimi zehirli maddeler akciğerlerin dışında diğer organlara da ciddi hasarlar verebilir, hatta ölüme yol açabilir.

Önemli faktörler

Kimyasal zatürrenin belirtileri kişiden kişiye büyük değişiklik gösterir ve hastalığın ciddiyeti birçok faktöre bağlıdır. Meselâ dışarıdaki bir klor havuzuna maruz kalan bir kişinin tek şikayeti öksürük ve göz yanması olabilirken, küçük bir odada yüksek miktarlarda klora maruz kalan biri solunum yetmezliğinden ölebilir.

Kimyasalın türü ve tesiri,

Maruz kalınan çevre; iç, dış mekan, sıcak, soğuk ortam,

Maruz kalma süresi; saniye, dakika veya günler,

Kimyasal maddenin hali, sıvı, gaz veya parçacık olması,

Korunmak için alınmış önlemler,

Daha önceki tıbbi rahatsızlıklar,

Yaşınız bu konuda önemli faktörlerdir.

Belirtiler

Burnun, dudakların, ağzın veya boğazın yanması,

Kuru öksürük,

Saydam, sarı veya yeşil balgamla birlikte öksürük,

Balgamda kanın geldiği öksürük veya tükürükte köpüklü madde,

Mide bulantısı veya karın ağrısı,

Göğüs ağrısı,

Nefes darlığı,

Ağrılı nefes alma veya plevra iltihabı (akciğerin dış zarının iltihaplanması),

Baş ağrısı,

Grip belirtileri,

Halsizlik veya kendini hasta hissetme,

Hezeyan veya sersemlik,

Hızlı ve sığıl nefes,

Yüksek nabız,

Ağız, burun içi veya ciltte yanıklar,

Soluk, sarımsı ten veya dudaklar,

Çok terleme,

Düşünce becerilerinde hasar,

Şuur yitimi,

Gözlerin veya dilin şişmesi,

Kısık veya boğuk ses,

Vücutta kimyasal bir koku,

Öksürükten sonra köpüklü tükürük,

Ateş

Bunlara benzer belirti veya işaret görürseniz, doktorunuzu veya bir zehirlenme merkezini arayınız. Ciddi belirti ve işaretler durumunda kişi acil olarak hastaneye kaldırılmalıdır.

Zehirlenmeye veya zatürreye sebep olan kimyasal maddenin belirlenmesi hem ambulans çağırırken hem da doktor açısından önemlidir.

Bazen ciddi belirti ve işaretler yapay solunum, kalp destek ünitesi, karmaşık tıbbi tedavi gibi hayat kurtarıcı önlemler gerektirebilir. Vakaların çoğunda doktorlar zehirlenmeye karşı özel uzmanlardan bilgi almak isteyecektir.

Hastane personeli bile tehlikede

Doktor ilkin hastane personelinin de zehre maruz kalmayacağından emin olmalıdır.

Bundan sonraki öncelik kimyasalın belirlenmesi ve söz konusu kimyasalın ciğerler ve vücudun geri kalanı üzerindeki etkileri değerlendirilmesidir.

Maruz kalmanın süresi, maruz kalma yeri, kimyasal maddenin hali, yoğunluğu, diğer tıbbi sorunlar ve belirtiler değerlendirilir.

ilk yapılacaklar

Öncelikle zarar verici kimyasala maruz kalınan ortamdan hemen uzaklaşın, mümkünse başkalarının da maruz kalmasını önleyin. Etkilenme bölgesinden çıktıktan sonra, elbiselerinizi çıkarmak veya duş almak gibi ilave uzaklaşma tedbirleri uygulayabilirsiniz.

Başka kazalar yaşanmaması için yerel otoritelere haber verin.

Kimyasalı belirleyin ve etkisizleştirecek şekilde kapatın.

Tıbbi değerlendirme sırasında yerel polis, itfaiye veya acil servis bulunabilir.

Kimyasal zatürresi olan birçok insanın tedavisinde en önemli şey gözlem altında tutmaktır. Bazen belirtiler zaman içinde ortaya çıkar ve toplam hasar saatlerce belli olmayabilir.

Hastanın geleceği kişinin tıbbi durumuna ve kimyasal maddeye maruz kalıp kalmamaya bağlıdır. Mesela hiçbir solunum sorunu olmayan genç bir atlete kıyasla akciğer hastalığı olan yaşlı bir adam kimyasal maddeye maruz kalmaktan daha fazla etkilenecektir.



Kısa süreli komplikasyonlar için başka organların hasar görmesi, hatta ölüm olabilir.

Uzun dönemli komplikasyon arasında akciğerde skar doku oluşumu ve zatürrenin nüksetmesi olabilir.