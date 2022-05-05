Kimyasal madde içen 2 çocuk tedavi altına alındı
Zonguldak'ta kimyasal madde içen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kimyasal madde içen 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Evlerinde oyun oynadıkları sırada kimyasal madde içeren kedi dış parazit ilacı ile bulaşık deterjanı içen M.Ö. (3) ve E.A. (5) rahatsızlandı.
Ailelerin durumu fark edip haber vermesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.