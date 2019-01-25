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Kimlere grip aşısı yapılamaz? Grip aşısının zararları var mı?

Aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen önce yapılmasıdır. Ekim ve Kasım ayları tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Koruyuculuk yaklaşık 6-8 ay sürer. Bu nedenle çok erken yapılan aşılamalar özellikle yaşlı kişilerde, mevsimsel grip olguları artmaya başladığında etkisini yitirmiş olabilir. Peki kimlere grip aşısı yapılamaz? Grip aşısının zararları var mıdır?

25 Ocak 2019 Cuma 21:32
Kimlere grip aşısı yapılamaz? Grip aşısının zararları var mı?

Aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen önce yapılmasıdır. Ekim ve Kasım ayları tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Koruyuculuk yaklaşık 6-8 ay sürer. Bu nedenle çok erken yapılan aşılamalar özellikle yaşlı kişilerde, mevsimsel grip olguları artmaya başladığında etkisini yitirmiş olabilir. Peki kimlere grip aşısı yapılamaz? Grip aşısının zararları var mıdır?

Kimlere grip aşısı yapılamaz?

Grip aşısı yapılmaması gereken kişiler var mı?

6 aylıktan küçük bebeklere, yumurta alerjisi olanlara, aşının herhangi bir bileşenine karşı ağır yaşamı tehdit eden alerjisi bilinenlere, daha önce yapılan aşıdan sonra 6 hafta içinde Guillian-Barre sendromu gelişenlere aşılanma önerilmez. Orta veya ağır derecede enfeksiyonu olanları aşılanmak için iyileşene kadar beklemek gerekir.

"Grip ilaçla 7 günde ilaçsız 1 haftada geçer" diye bir tabir vardır. Antibiyotiklerin etki etmediği bir hastalık olan gripten korunmak için gerçekten aşı olmalı mıyız?

Risk gruplarında grip meydana geldiği zaman, risk grubunda olmayanlara göre solunum yetmezliği çok daha fazla görüldüğünden, yoğum bakın ihtiyacı ve ölüm oranları artmaktadır. Bu nedenle risk gruplarında "grip ilaçla 7 günde ilaçsız 1 haftada geçer" tabirini kullanmamız doğru olmayacaktır.

Grip aşısının yan etkileri var mı? Nelerdir?

Grip aşısı güvenli kabul edilen bir aşıdır ve yan etkileri nadirdir. Nadiren alerjik reaksiyonlar gelişebilmektedir. En çok gözlenen istenmeyen etkiler aşı yapılan kolda ağrı, kızarıklık, halsizlik-kırıklık hali, hafif ateş gibi bulgulardır. Bunlar 24-48 saat içinde düzelmektedir. Ülkemizde çoklu doz içeren flakonlar kullanılmamaktadır, bu nedenle aşılar adjuvan içermemektedir.

İlk kez grip aşısı yaptıracak kişiler nelere dikkat etmeli?

İlk kez grip aşısı yaptıracaklar, yumurta alerjilerinin olup olmadıklarını bilmelidir. Mutlaka grip mevsimi başlamadan önce (aralık-mart) aşılama yapılmalıdır. Eğer yapılamamış ise grip mevsimi başladıktan sonra da aşılama yapılabilir.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:32
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