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Kimler oruç tutmakla yükümlüdür? Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları neler?

Ramazan ayında müslümanlar ibadetlerini yapar ve Allah'la yakınlık kurarlar. Şüphesiz bu ibadetlerin başında oruç tutmak gelir. Peki oruç kimlere farzdır? Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir? Kimler oruç tutmakla yükümlüdür? İşte Diyanet'in oruç tutmanın yükümlülüklerine dair açıklaması...

05 Mayıs 2019 Pazar 19:11
Kimler oruç tutmakla yükümlüdür? Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları neler?

Ramazan ayında müslümanlar ibadetlerini yapar ve Allah'la yakınlık kurarlar. Şüphesiz bu ibadetlerin başında oruç tutmak gelir. Peki oruç kimlere farzdır? Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir? Kimler oruç tutmakla yükümlüdür? İşte Diyanet'in oruç tutmanın yükümlülüklerine dair açıklaması...

Kimler oruç tutmakla yükümlüdür?

Diyanet İşleri Başkanlığı oruçtan sorumlu olan kişiler ve oruç tutmanın şartları ile ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 19:11
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