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Ekonomi Kimler doğalgaz desteği alabilecek?
Ekonomi

Kimler doğalgaz desteği alabilecek?

Devlet kimlere doğalgaz yardımı yapacak? İhtiyaç sahibi ailelere yapılan kömür desteğinin genişletildiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği doğalgaz müjdesinden sonra “Kimler doğalgaz desteği alabilir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 19:55:00 -
Kimler doğalgaz desteği alabilecek?

2022 yılının ilk kabine toplantısı 3 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakacak yardımı konusunda önemli ifadeler kullandı. Peki, kimlere doğal gaz yardımı yapılacak?

Kimler doğalgaz desteği alabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek” dedi.

Konunun ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı. Ancak yakacak yardımları başvurularının e Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Konu hakkında detaylar paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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