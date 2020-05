Kimisi salıncağa kimisi kaydırağa...Özgürlüğün tadını doya doya çıkardılar

Bursa’da 50 gün sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti. İhtiyar delikanlılar, maskeleriyle sosyal mesafeye dikkat ederlerken, çocuk oyun alanlarında salıncağa ve kaydıraklara binenleri ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Sokağa kısıtlama uygulaması 24 büyükşehirde beşinci haftada da devam ederken, 65 yaş üstü vatandaşlar 7 haftanın sonunda 4 saatlik de olsa dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Bursa’da yeşil alanlara akın eden 65 yaş üstü vatandaşlar, spor yapıp temiz ve güneşli havanın yanı sıra çocuklar gibi kaydırağa binip salıncakta sallandı.

21 Mart’tan bu yana evde kalan Bursalılar, yasağın kalktığı ilk dakikalardan itibaren kendini sokağa attı. Yürüme mesafesi, sosyal mesafe ve maske takmak şartı ile dışarı çıkan vatandaşlar, 7 hafta evde kalmanın acısını çıkardı.

Yeşil alanlarda kimi banklara oturup temiz hava ve güneşin tadını çıkarırken, kimi ise zamanını değerlendirip spor yaptı. Herkesin kurallara harfiyen uyduğu Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çocuklardan mahrum kalan kaydırak ve salıncaklar doldu. Spor aletleriyle vücudunu zinde tutmaya çalışan 65 yaş üstü vatandaşlar, kaydıraktan kayıp salıncağa da binmeyi ihmal etmedi. Çocuklar gibi eğlendiğini belirten Ömer Osman Korkmaz, “Valla çocuk gibi hissettim kendimi parkta. Tahminin 10 kilometre yürümüşümdür. Bütün gençlere tavsiyem sigara içmesinler spor yapsınlar. Çünkü hayat kısa ki anlayamazlar. Geri kalan vaktimi de güneşte gezeceğim. Biraz yanacağım. Bembeyaz kaldım” dedi.

Evinden yeşilliği görmenin içinde olmakla çok farkı olduğunu belirten Osman Gürçay ise, “Şu an çok mutluyum. Ama bunun yeteceğini düşünmüyorum. 65 yaş üstü vatandaşların her gün 1 saat yürüyüş yapması gerekiyor. Aklı başında olan her insan sosyal mesafesini korur. Bizim sağlık sorunlarımız var. Bizim kas kaybı yaşamaya niyetimiz yok. Salgının farkındayız. Hiç kimse sokaklara "kalabalık olsun" diye çıkmaz. "Kadınlar saçını boyatmadı, röfle yaptırmadı, dudaklarına botoks yaptırmadı" diye ölmedi. Ama hareketsizlikten insanlar ölüyor. Çünkü kan değerleri değişiyor. AVM yerine açık alanların bizlere açılması gerekiyor” diye konuştu.