Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kazanan isim depremde dehşet anlarını anlattı: Bilincimi kaybettim

2019'da katıldığı Kim Milyoner Olmak İster programında 'İstiklal Marşı' ile ilgili soruyu doğru bilerek 1 milyon TL'nin sahibi olan Arda Ayten de depreme yakalananlar arasındaydı. Programda, Kahramanmaraş'ta Tıp eğitimi aldığını, İskenderun'da yaşadığını söyleyen Ayten, depremde yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlattı. İşte detaylar...

Gece 04.00 civarında annesinin çığlıklarını duyduğunu ifade eden Arda Ayten, "Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim.

Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik." dedi.

Sonrasında evden dışarı çıktıklarını ve beklemeye başladıklarını belirten Ayten, etraftakilere tıbbi olarak yardımcı olabilecekleri bir ekip kurduklarını söyledi. Bölgelerin yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ayten, bir deprem daha olduktan sonra üzerlerine tavandan bir sürü şey düştüğünü ekledi.

Ağlamaya başladım

İnsanların ateş yakarak bir araya geldiğini söyleyen 23 yaşındaki Ayten, "Yanlarına gittik. Bize fazlasıyla iyi davrandılar. Ben ağlamaya başladım. Bayağı bir süre ağladım." dedi.

Bilincimi kaybettim

Sonra çadır kurduklarını söyleyen Ayten, "Çam odununun zehirleyici kokusunu çekerek - çünkü arabaya gidip yatmayı denedik ancak kar yağıyordu ve çok soğuktu - içeride ısınmaya çalıştık." dedi ve "Bir yerden sonra bilincimi kaybettiğimi, zehirlendiğimi fark ettim. Annemi de alıp dışarı çıktık." sözlerini sarf etti.

Başına gelenleri paylaşan Ayten, depremden etkilenen bölgelerin yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.