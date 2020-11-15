Kim Milyoner İster'de milyonları şaşkına çeviren soru!
"Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışmasının yayınlanan son bölümünde Fenerbahçe sorusu geceye damga vurdu.
Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hangi futbol takımı, 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde ligden düşmekten averajla kurtulan takımlar arasından yer alır?" sorusu geceye damga vurdu.
Fenerbahçe'nin küme düşmeden averajla kurtulduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.