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Gündem

Kim kimi kandırıyor? Kumarbaz Meral’den çelişki içinde çelişki

Yeniakit Publisher
2023-09-08 14:53:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tüm illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyleyerek, 5 ay önce öve öve bitiremediği isimlere aslında güvenmediğini ortaya koydu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çelişkilerine bir yenisini daha ekledi. Akşener, aylar önce başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyordu. Şimdi Akşener, tüm illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyleyerek, aylar önce cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği isimlerin aslında belediye bile yönetmeye ehil olmadıklarını gözler önüne serdi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Akşener'in çelişkisi de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bugün dersin ki, Ekrem İmamoğlu değil İstanbul'u, Türkiye'yi yönetmeye ehil bir adamdır. Biz kısır tartışmalara girmeyiz, demesi lazım Meral Akşener'in ve devam etmesi lazım, "Biz İstanbul ve Ankara hariç 79 ilde kendi adaylarımızı çıkaracağız. Ben kendimle çelişkiye düşmek istemem, ben 5 ay önce bu ülkeyi yönetmeye ehildirler dediğim, kefilim dediğim Ekrem İmamoğlu'nu, bugün itibariyle İstanbul'u yönetemez, başka aday göstereceğim, yanlışına ben imza atmam. Bu çelişkiye imza atmam. Ben tutarlı bir politikacıyım." Ama ne diyor? 81 ilde biz kendi adaylarımızla seçime gireceğiz, diyor. O zaman bu at pazarlığı demektir.

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Yorumlar

Şevki

Asıl kumarbaz sgk emeklisine kademeli zam yapmayı düşünen zihniyettir yani az primle emekli olan çok zam çok prim ödeyerek emekli olana az zam verilecek bu kumarı oynayında yerel seçimde boyunuzun ölçüsünü alın
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